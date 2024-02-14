فلسطين الحب الكبير.. ليلى علوي توجه رسالة دعم لـ أهالي غزة في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ليلى علوي على توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024.

وقالت "علوي"، إن دولة فلسطين هي الحب الكبير عند المصريين والعرب، متمنية انتهاء الحرب على قطاع غزة، وعودة السلام والأمن والأمان.

ونشرت "علوي"، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعنوان "في يوم الحب مانقدرش ننسى اخواتنا في فلسطين كلنا ندعي لهم ربنا ينصرهم ويحل السلام وتنتهي كل الحروب".

وأضافت ليلى علوي في الفيديو: "عيد الحب هو اليوم اللي كل حاجة بتعبر فيه عن الحب، لكن الحب الكبير هو فلسطين وأهل غزة.. قلبي معاكم وكلنا معاكم وبندعي لكم".

وتستعد الفنانة ليلى علوي لتقديم فيلم :"المستريحة"، بمشاركة كوكبة من أبطال ونجوم الفن وهم، عمرو عبدالجليل، ، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، عمرو وهبة، نور قدري، من إخراج عمرو صلاح.

اقرأ أيضا..

منى زكي تحتفل بنجاح مسرحية حلمي "تييت" في "موسم الرياض"

أيتن عامر تسخر من عيد الحب علي طريقة "السناجل": "مين محدش هيعبره في الفلانتين؟"