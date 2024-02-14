شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: العراق بلد الأصالة والفيلم المصري حاضر بقوة في كل المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال لقائها بتلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن علي الكشوطي، بفاعليات مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولي: "الوطن العربي أجمع دائما ما يقول إن الفن المصري هو الأساس وهو من تعلموا منه واستطاع أن يجمع الشعوب في الوطن العربي، وأتمني كما تقوم السينما بتجميع الوطن العربي أن نجتمع على كل المستويات لأن تجمعنا ووحدتنا قوة لا يستهان بها ويتم عمل لها ألف حساب" .

وتابعت شاهين: "الفيلم المصري دائماً حاضر بقوة في كل المهرجانات ، فأتذكر فيلمي 1 /0 حصل علي أكثر من خمسين جائزة في المهرجانات العربية والدولية ، وأنا سعيدة بالعراق لأن هذا هو أول مهرجان سينمائي يقام علي أرضها ، فالعراق بلد تهتم بالثقافة والفنون ولها تاريخ طويل وأصالة وعراقة وأتمني أن يكون هذا المهرجان بمثابة دافع لهم لإنتاج أفلام سينمائية" .

وأكدت أنها قامت بزيارة العديد من الأماكن الأثرية في العراق حيث قالت : الأماكن الأثرية هي حضارة الدول وأنا أهتم أن أعرف كل الحضارات فقد زرت من قبل في العراق ضريح موسي القاسمي وشاركتهم الاحتفالات ، وزرت قرية دجلة وشاهدت نهر دجلة العظيم ، فالعراق بلد عراقة وأتمني لها كل التوفيق لأنها تستحق .

مهرجان بغداد السينمائي يشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز المهرجان القيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة شاركت ثلاثة أفلام روائية عراقية وتسعة أفلام عربية لنخبة من المخرجين البارزين عراقياً وعربياً، وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة 16 فيلماً، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة 10 أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك (الأنيمشين) مشاركة 10 أفلام.