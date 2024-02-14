كانيي ويست يرد على منتقدي إظهار زوجته شبه عار يـة في ألبومه وماذا حل بشفتيه؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق النجم العالمي كانيي ويست ألبومه الجديد "Vultures" الذي أعلن عنه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.



وخرج الذي النشر النجم العالمي ومغني الراب كانيي ويست مقطع فيديو عبر حسابه الخاص، ليرد على الانتقادات في إظهار زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في ألبومه بطريقة مبتذلـ ة وعلق قائلاً :"سأقوم بإظهار زوجتي بقدر ما أريد يا أخي، هذا يجعلني سعيدًا، بعض الناس لا يريدونك أن تكون سعيدًا، يريدون منك أن تجعلهم سعداء، قررت أن أسعد نفسي وأنا سعيد بذلك".

وقد أثار الجدل نتوء لحمي على شفة كانيي العليا والتي عزاها البعض إلى احتمال عضه شفته على طقم التيتانيوم الذي غلف به أسنانه.

وقد أعلن كانيي إطلاق vultures 1 و عرض جزءاً من كليب الأغنية.

