ليال الإختيار تعايد إبنها وولادتها : "عيد الحب الخاص بي إلى الأبد " - بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار صورةً لها عبر خاصية الحالة تجمع إبنها أنطوان بوالدتها وهي تحمل كعكة حمراء.
وعلّقت ليال على الصورة قائلة "عيد الحب الخاص بي إلى الأبد”.
والشبه بين ليال ووالدتها بات رهبياً حيث كانت الملامح قريبة جداً.
يذكر أن الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار تقيم حالياً في المملكة العربية السعودية وقد شاركت متابعيها بعض الصور من هناك.
عملت ليال الاختيار في قنوات تلفزيونية لبنانية وعربية عدة منذ أن دخلت المجال الإعلامي، أجرت حوارات سياسية خاصة على شاشة أو تي في ما بين عامي 2017 و2018، ثم توجهت في عام 2018 إلى قناة إل بي سي حيث عملت في إعداد وتقديم نشرات الأخبار وقدمت برامج عدة، من بينها "نهاركم سعيد" قبل أن تتقدّم باستقالتها من القناة في 29 تشرين الثاني 2020، لتنتقل إلى قناة الحرة التي قدمت عبرها برنامج "المشهد اللبناني" قبل أن تتقدّم باستقالتها منها في 14 كانون الثاني 2022، لتنتقل منها إلى قناة العربية، التي خصصت تقديم نشرة "التاسعة هذا المساء" لليال الاختيار، ضمن البرامج والنشرات الجديدة التي أطلقتها القناة في آذار 2022.
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