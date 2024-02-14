شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة البصرة تحيي حفل ختام مهرجان بغداد وتغني لنجاة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت فرقة البصرة حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى، وتغنت بعدد من الأغنيات منها أغنية نجاة أما براوة.ووجه رئيس المهرجان دكتور جبار جودي نقيب الممثلين في العراق الشكر لفريق المهرجان والقائمين عليه فيما تلقى تكريما من الوفد اليمني.

فيما وجه دكتور حكمت البيضاني مدير المهرجان الشكر للجنة التحضيرية للمهرجان والمخرجة رجاء كاظم حمودي والدكتور احسان دعدوش وإسماعيل ابراهيم والناقد مهدي عباس والإعلامي عبد العليم البنا والفنان سعد عبد الله وسعد نعمة ومروان البياتي وعلي البياتي و فؤاد فلاح حسن ومحمد عبد المنعم وقاسم حميد قاسم، واختتم حديثه بالشكر لنقابة الممثلين في العراق على دعمها للمهرجان.

وكان استقبل اليوم الأربعاء جمهور مهرجان بغداد السينمائي فيلم "يومين"، وهو أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما، من بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب بترحاب شديد حيث نال عاصفة من التصفيق الحاد بعد عرض الفيلم، ليلتف الجمهور حول دريد لحام لتهنئته بالفيلم الذي دفعهم للبكاء والضحك في نفس الوقت.

الفيلم يتناول حالة عن العنف الأسري في المجتمع السوري ويحكي قصة رجل يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يدفع ابنته نغم وابنه صباح للهرب بعيدا عن المنزل.الفيلم من بطولة دريد لحام والأطفال شهد الزلق وجاد دباغ والممثلين حازم زيدان ونجاح مختار ورنا شميس.

وكان انطلق حفل الافتتاح المهرجان السبت الماضي تحت زخات المطر، وشهد الحفل عزف السلام الوطني العراقي، ثم طلب المسئولون عن المهرجان من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.