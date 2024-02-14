ناجي الأسطا وصلاح الكردي يهديان محبيهما "ورجعنا التقينا" بعيد الحب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنانان ناجي أسطا وصلاح الكردي ديو عبارة أغنية رومانسية على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب حملت عنوان "ورجعنا التقنيا" وهو تكلمة للديو الأول الذي حمل عنوان "رح ترجعي"، الذي طرحاه منذ سنوات.



وقد حل كليب الأغنية بعد أقل من 24 ساعة على طرحه في المرتبة الثامنة في الترند على يوتيوب إذ حقق ما يقارب الـ41800 مشاهدة وقد نالت الأغنية استحسان المستمعين والمتابعين.

أغنية "ورجعنا التقينا" من كلمات والحان صلاح الكردي وتوزيع وليد المسيح. وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج شهاب شهاب.

ويقول مطلعها :"

وارجعنا التقينا

كل شي فينا بعدو حلو

حبك بقي يكبر

كانو طفل مدللو

حتى الجرح جوا

بعدو كانو بأولو

قلبي مشتاق وبدي ياكي

لو غبتي سنين مش رح انساكي

احساسي بيقللي

بيحلفلي وبيصللي

انك لعندي لعندي لعندي رح ترجعي".