ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها بطريقة احتفالها بمناسبة عيد الحب وذلك عبر نشرها صورتين في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عبر خاصية "القصة".

وقد أظهرت الصورة الأولى الغرفة مزينة ببالونات حمراء وشرائط متدلية من السقف وعلى الطاولة محموعة ورود موزعة حول قال من الحلوى على شكل قلب مزينة بالواكه، أما الصورة الثاني فجرى التقاط قالب الحلوى من مسافة قريبة وقد ظهرت حوله الشموع والورود وكتبت نانسي على الصور :"فادي، ميلا إيلا، ليا" وهي أسماء زوجها وبناتها الثلاث.

وقد شاركت صفحة لمعجبي نانسي بموقع للتواصل الاجتماعي لحظة وصولها إلى إربيل في العراق لأحياء حفل عيد الحب الليلة.

وقد ظهر في الفيديو حفاو الاستقبال بباقة من الورود الحمراء وقد ارتدت نانسي سوالاً جلدياً باللون الأسود وتوب بكمين طويلين باللون الليلكي واعتمدت فوقها سترة من الفرو باللونين الرمادي والأسود.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو-نانسي عجرم تحتفل بعيد الحب مع زوجها قبيل إحيائها حفلاً الليلة في إربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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