بالفيديو - جنات تطرح أغنية جديدة بعنوان "جنبك ومعاك" باللهجة المصرية .. رسالة حب لكل أب

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المغريبة جنات، أحدث أغانيها بعنوان "جنبك ومعاك"، باللهجة المصرية وهي من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد، وتتناول الأغنية قصة واقعية عن علاقة الفتاة مع أبيها الذي يُعتبر مصدر الأمان لها والحب الأول في حياتها، مشدداً على أهمية الأب في حياة إبنته، ويُعتبر بمثابة تكريم لكل والد قدم نفسه في سبيل أبناءه في كل مراحل حياتهم.



ركز الكليب على قصة الحب بين الإبنة وأبيها حيث يعتبر الحب الأول في حياتها ،وكم تتمنى الفتيات أن يقدمن حياتهن من أجل أبائهن.

وقد أعربت جنات عن سعادتها بطرح أغنية "جنبك معاك" بالتزامن مع عيد الحب معتبرةً اياها بمثابة هدية لجمهوره في عيد الحب.

أغنية "جنبك ومعاك" من كلمات خالد البشبيشي والحان احمد زعيم وتوزيع يوسف حسين.