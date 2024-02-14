غياب «شمس» حجاجية الأقصر

ياسر رشاد - القاهرة - عاش أهل الأقصر حالة حزن؛ عقب نبأ رحيل العالم الكبير الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، عميد الأسرة الحجاجية فى الأقصر، وأستاذ الأدب بجامعة القاهرة، عن عمر يناهز الـ89 عاماً. يمثل الراحل أحد أهم علماء المأثورات الشعبية فى مصر، حيث نشر عدداً من دراساته بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ولد الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، فى الأقصر عام 1934م، تلقى تعليمه الأولى بمدارس بلدته حتى أتم دراسته الثانوية ثم سافر إلى القاهرة والتحق بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ومن خلال دراسته الجامعية درس تحت إشراف أساتذة كبار منهم سهير القلماوى وشوقى ضيف وشكرى محمد عياد.

وحصل عام 1965م على درجة الماجستير فى النقد المسرحى فى مصر، ثم على الدكتوراه فى سنة 1973م عن أطروحته «الأسطورة فى المسرح المصرى المعاصر».

وأثرى الراحل المكتبة العربية بمجموعة من المؤلفات منها: «الأسطورة فى المسرح المصرى المعاصر، 1933 - 1970»، والعرب وفن المسرح ـ عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 1975، والوظيفة بين الأسطورة والمسرح 1975، وفى قواعد اللغة العربية 1980، والأسطورة فى الأدب العربى عن دار الهلال عام 1983، وسيرة الشيخ نور الدين (رواية) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1987، وعن المجلس الأعلى للثقافة عام 2002، والخماسين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1988، وصانع الأسطورة: الطيب صالح عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1990، ومولد البطل فى السيرة الشعبية عن دار الهلال، عام 1991، والنقد المسرحى عام 1876- 1923 وعن الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 1993، والمسرحية الشعرية فى الأدب العربى الحديث عام 1995، قدر البطل فى السير الشعبية العربية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2000، ومدخل إلى المسرح العربى عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2013.

كما كتب الكثير من مقالات والكتب المتعددة فى موضوع النقد الأدبى والمسرح، واختيرت روايته «سيرة الشيخ نور الدين» ضمن أفضل مائة رواية فى القرن العشرين، وتوج مشواره الأدبى والإبداعى بحصوله على جائزة الدولة التقديرية للآداب لعام 2010.