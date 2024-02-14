التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز قفل اللعبة" في رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الجمهور كل عام برنامج المقالب للفنان رامز جلال الذي يعرض بعد أذان المغرب مباشرة، أي مع انطلاق مدفع الفطار لشهر رمضان المبارك، حيث يشاهده الجميع على الإفطار ويحقق نسبة مشاهدات عالية ويتصدر التريند.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة يزعم البعض أنها مأخوذة من برنامج رامز الجديد المخصص لموسم رمضان 2024، وتم تداول الصورة بعنوان "رامز قفل اللعبة".

وعلى الرغم من ذلك، تبين أن الصورة المتداولة غير دقيقة، حيث لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن برنامج رامز جلال لموسم رمضان القادم.

رامز جلال

فكرة برنامج رامز جلال رمضان 2024

يحضر رامز جلال مفاجأت ضخمة لجمهوره عن طريق استضافة نجوم عالميين مثل كرستيانو رونالدو وغيره وخاصة أن النجم البرتغالي الآن موجود في المملكة العربية السعودية التي تستضيف البرنامج خلال السنين الماضية، ولم يعلن بعد فكرة برنامج رامز جلال الجديد الذي يترقبه الملايين.

ضحايا رامز قفل اللعبة 2024

من ناحية أخرى لم تعلن بعد حتى هذه اللحظة فكرة برنامج «رامز قفل اللعبة»، ونكشف بعض الأسماء المتداولة التي من المقرر أن يكونوا ضحايا رامز جلال فى رمضان.

النجم محمود العسيلي، النجمة حنان مطاوع، الفنانة غادة إبراهيم، اللاعب أحمد عبدالقادر، الحكم نور الدين، النجم عمرو يوسف، اللاعب إمام عاشور، النجم رضا عبد العال.

رامز قفل اللعبة

موعد عرض برومو برنامج رامز قفل اللعبة

يتم عرض تريلر برنامج رامز جلال قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع، وسيتم عرض برنامج رامز جلال وذلك بعد اذان المغرب مباشرة علي مجموعة قنوات ام بي سي.

"رامز نيفر إند"

وقد قدم رامز جلال برنامج المقالب "رامز نيفر إند" أو "Ramez Never Ends"، وهو برنامج كاميرا خفية تلفزيوني عُرض على قنوات "إم بي سي" برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وتنقسم "رامز نيفر إند" إلى مقلبين؛ الأول يتعرض فيه الضحايا لمواقف مثل إلقاء الطعام على وجوههم، ويتم رصد ردود فعلهم في إحدى الصالونات المتحركة، مما يؤدي إلى فقدان التوازن واصطدام الضحية بجدران الصالون.

رامز قفل اللعبة

معلومات عن الفنان رامز جلال

رامز جلال هو فنان مصري يشتهر بتقديم برامج المقالب والتسلية التلفزيونية. وُلد في 16 سبتمبر 1973 في مدينة القاهرة، مصر.

بدأ رامز جلال مسيرته الفنية كممثل في السينما والتلفزيون، حيث اشتهر بسرعة بشخصيته الفكاهية والمرحة.

وازدادت شهرته بشكل كبير عندما بدأ بتقديم برامج المقالب التلفزيونية، والتي أصبحت شعبية جدًا خلال شهر رمضان في الوطن العربي.

ويعتمد أسلوب رامز في التقديم على إعداد مواقف مضحكة ومثيرة، يشارك فيها مجموعة من الضيوف المشاهير والعاديين الذين يتعرضون لمواقف طريفة ومحرجة.

برامج رامز جلال الشهيرة

برامجه الشهيرة مثل "رامز في الشلال"، "رامز تحت الصفر"، "رامز قفل اللعبة"، حققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، مما جعله واحدًا من أبرز وجوه الترفيه في الوطن العربي.

إلى جانب عمله في التلفزيون، يشارك رامز جلال أيضًا في الأفلام السينمائية والمسرحيات، حيث قدم أدوارًا متنوعة تبرز موهبته الفنية وقدرته على الانتقال بين مختلف الأدوار.

وبفضل نجاحه وشعبيته الواسعة، يُعتبر رامز جلال واحدًا من أبرز الشخصيات الكوميدية والترفيهية في الوطن العربي، ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة تحب متابعة برامجه وأعماله الفنية.