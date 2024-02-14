شاهد.. مودل روز تكشف حقيقة منعها من دخول السعودية وتكشف تفاصيل مؤثرة عن حياتها الشخصية

كشفت المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مودل روز، عن حقيقة منعها من دخول المملكة في مقابلة مع قناة الإمارات نيوز. نفت مودل روز الشائعات التي انتشرت، مشيرة إلى أنها لم تزر السعودية منذ ما يقارب عشر سنوات. أوضحت أن السبب وراء ذلك يعود إلى تعديلها لتأشيرتها الأمريكية، وليس بسبب السعودية، حيث تم تغيير التأشيرة وتسليمها ورقة تأشيرة غير مثبتة في جواز السفر.

وخلال المقابلة، ثبتت الكاميرا لحظة بكاء مودل روز بشدة، وعبرت عن عدم رغبتها في الكشف عن تفاصيل حياتها الخاصة للجمهور. أكدت روز أن لديها حدود جرأتها، وأنها تحترم تلك الحدود، مشيرة إلى أنها لن تتجاوزها، وأنها لن تعرض صورًا لها ترتدي البكيني أو الملابس الداخلية. وفيما يتعلق بوجود صديق “بوي فريند” في حياتها، أعربت روز عن أهمية الحب في الحياة، خاصة بعد تجربتها في الزواج والطلاق، وأعربت عن رغبتها في الزواج من خلال الحب وعدم الاقتصار على الزواج التقليدي.

وفي لقاءها مع الإعلامي “علي عجمي”، وجهت روز سؤالًا حول إمكانية وجود صديق “بوي فريند” بدون الزواج، فردت بصراحة قائلة: “من أين تأتي بمثل هذه الأسئلة؟ لماذا تهتم بهذا الشأن؟” وواصلت الحديث، مشيرة إلى أنها قد تفكر في الأمر إذا تحقق، ولكنها لم تتأكد بعد. وعندما تم سؤالها عما إذا كان بإمكانها أن تتزوج شخصًا أمريكيًا بدون أن يشترط الدين، أجابت روز قائلة: “لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل”. وفيما يتعلق بفكرة الانتحار، أشارت روز إلى أنها قد تفكر فيها في بعض الأحيان، ولكنها أكدت أنها لن تقوم بهذا الأمر.