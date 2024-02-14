كارمن سليمان تستخدم الذكاء الاصطناعي في كليب "كنا في مكان" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت المطربة كارمن سليمان، كليبها الجديد "كنا في مكان" اليوم الأربعاء، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب.

كما استخدمت كارمن سليمان، الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وتعد أغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين.

كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني، وإنتاج شركة CS Music.

وتقول كلمات الأغنية:

كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام

وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

سلم عليّا.. وابتسملي

مديت إيديا.. لقيته قاملي

وقالي أهلًا عاملة إيه؟

اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت

سألوا ضحكتي ليه؟؟ اتكسفت وقولت عادي.