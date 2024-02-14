"شمس المجرة وش الخير".. حمو بيكا يحتفل بعيد الحب مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على الاحتفال بعيد الحب مع زوجته على طريقته، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ونشر حمو بيكا، فيديو يجمعه مع زوجته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "حبتها آه هي الحياة من غيرها عيشتي مش حلوة، وبقولها ليكي أنا دوبت فيكي، بوصف حلاوتك في غنوة، شمس المجرة أم تاج وش الخير عليا ربنا يديمك في حياتي ودايما سند وضهر ليا".

وكان حمو بيكا تشاجر مع بعض الأشخاص داخل كافية شهير في مدينة 6 أكتوبر، في يناير الماضي.

وقعت المشاجرة بين طرفين وهما "مالك الكافية"، ومديره وعامل بالكافية أصيب بجرحين في الوجهة، ومحمد محمود وشهرته حمو بيكا 34 سنة مطرب مهرجانات، ومدير أعماله- مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، ومصمم جرافيك مدير تصوير المطرب- مصاب بجرح قطعي بالذقن، وفني صوت مصاب بجرح قطعي بالذقن.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل 7 أشخاص بينهم مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد تصالح الطرفين.

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