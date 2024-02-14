عائشة بن أحمد داخل مستشفى..إعلان جديد لـ مسلسل "بدون سابق إنذار" في رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عرضة منصة “Watch IT” برومو للفنانة التونسية عائشة بن أحمد إحدى أبطال مسلسل بدون سابق إنذار، المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشرت “Watch IT” الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحملت تعليق: "مشاكلك بتبان كبيرة لحد ما تيجي مشكلة تخليك تسأل نفسك.. هو أنا كنت بشتكي من إيه؟".

وظهرت عائشة بن أحمد وهي داخل ساحة مستشفى، وهي تقول: "مشاكلك بتبان كبيرة لحد ما تيجي مشكلة بدون سابق انذار تخليك تسأل نفسك هو أنا كنت بشتكي من إيه قبل كدا".

مسلسل "بدون سابق إنذار" مكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن، من إخراج هاني خليفة، ويعرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024.

وتجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، ونهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة وإخراج هاني خليفة.

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