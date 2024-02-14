رمضان 2024.. منصة "شاهد" تكشف عن بوستر مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "شاهد" بوستر مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024.

ونشر حساب منصة "شاهد"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الذي يضم أبطال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، مصحوب بتعليق: "الشهرة على السوشيال ميديا سهلة.. بس هل أي حد يقدر على تمنها؟".

تدور أحداث المسلسل والمقتبس من قصة حقيقية لفتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة مهووسة بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، لكنها تقع في بعض الأمور والأحداث المثيرة مع بعض الفتيات.

ويعرض المسلسل فكرة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات في المجتمع المصري.

مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" بطولة سلمي أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

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