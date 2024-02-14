احتفالًا بعيد الحب.. تامر حسني يطرح "30 حياة" مع الموهبة الشابة مها فتوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح الفنان تامر حسني، أحدث كليباته الغنائية بمناسبة عيد الحب بعنوان "30 حياة" من ألبوم "هرمون السعادة"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر "تامر" في الكليب وهو يغني ديو مع الموهبة الشابة مها فتوني وسط أجواء احتفالية بمناسبة عيد الحب، ونشر "تامر" مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "30 حياة تامر حسني ومها فتوني من ألبوم هرمون السعادة، كل يوم حب وانتوا طيبين".

وحازت الأغنية على إعجاب متابعيه وعلقوا: "الله عليك عيد حب سعيد، ايه الجمدان ده، الاحساس يجنن يا تامر والأغنية حلوة، طول الكليب وأنا مبسوطة بجد تحفة، مبروك من قلبي".

وكان تامر حسني، قد طرح مؤخرًا عدد من أغاني ألبومه "هرمون السعادة" منها أغنية "موحشتكيش" والتي تعاون خلالها لأول مرة مع الفنانة الشابة ثراء جبيل، إلى جانب أغنية "موضوع رجوعنا" الذي تعاون خلاله أيضًا لأول مرة مع الموديل والفنانة رانيا منصور، وأغنية "معلش" التي تعاون فيها لأول مرة مع مطرب الراب زاب ثروت.

يذكر أن، تامر حسني سيحيي حفلًا غنائيًا في بلدة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان من 1- 4 مارس المقبل.

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