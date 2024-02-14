أول رد من الأوبرا بشأن اعتذار محمد الحلو عن حفل "100 سنة غنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

أصدرت دار الأوبرا المصرية، بيانا بشأن إعتذار المطرب الكبير محمد الحلو عن عدم المشاركة في الحفل الأول من مشروع " 100 سنة غنا".

وأكدت الأوبرا خلال بيانها، أن الإعتذار جاء نتيجة خلاف نشب بين المطرب الكبير محمد الحلو وقائد الأوركسترا الخاص للمطرب الكبير علي الحجار المايسترو هشام جبر الذي قام بإعادة توزيع المؤلفات المقدمة في الحفل.

وشددت دار الأوبرا المصرية أنها ليست طرفا في هذا الخلاف وليس لها أية صلة به، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة دائما لجميع المبدعين والفنانين.

وواجه المطرب الكبير علي الحجار، أزمة كبيرة، قبل ساعات من إقامة أول حفلات مشروع " 100 سنة غنا" الذي أقيم مساء الأربعاء على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بالتزامن مع إحتفالات عيد الحب.

المطرب الكبير محمد الحلو، أعلن انسحابه في مقطع فيديو، نشره عبر الجروب الخاص بمحبيه، وقال: "كنت أستعد للمشاركة مع حبيبي وأخويا الأستاذ علي الحجار، لتقديم أغنية (مش أاللى ابكي) للأستاذ محمد عبد الوهاب، وفوجئت في البروفة الأخيرة مساء أمس، أن المايسترو، سمه هشام جبر، يريد أن أقدمها بطبقة نسائية، أقل وأضعف من طبقة صوتي، وظللت حتى الواحدة صباحا انتظره لضبط الطبقة، قبل أن يقول لي للأسف مش هقدر اشتغل".

وأضاف الحلو: "أنا أعتذر لصديقي وحبيبي علي الحجار، وأسف مش هقدر أشترك في الحفل".

المطرب علي الحجار، وقع اختياره على مجموعة من الأغاني، التي قدمها موسيقار الأجيال، في فترات زمنية مختلفة، على أن يتم التنقل من فترة إلى أخرى، من خلال رؤية درامية، من تأليف الكاتب أيمن الحكيم، وإخراج مسرحي للمخرج الكبير عصام السيد، وأداء الفنان محمد عادل.

وقسمت أسعار التذاكر إلى 4 فئات، وهي 750، و 1000، و 1500، و 1700 جنيه مصري.