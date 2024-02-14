في الفلانتين.. نجمان يعلنان الطلاق بعد 4 شهور انفصال .. ما القصة؟ (تفاصيل)

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:35 مساءً - كتبت الفنانة شيري عادل عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستجرام” منشوراً أعلنت من خلاله عن طلاقها رسمياً من الفنان طارق صبري، وذلك بالتزامن مع حلول “عيد الحب”، وبعد زواج دام أكثر من عام.

انفصال شيري عادل وطارق صبري رسميًا

وقالت شيري عادل في منشورها: “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا… ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته”.

كما عرض الفنان طارق صبري من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستجرام” منشوراً أعلن فيه الانفصال إذ قال: “تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود كل الاحترام بيننا… ربنا يكتب الخير لينا إحنا الاتنين”.

أنباء حول الانفصال

وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عن طلاق شيري عادل وطارق صبري، إلا أن الطرفين حرصا في أكثر من تصريح على عدم التعليق على تلك الأخبار، لكن حذف شيري عادل لكل الصور التي جمعتها بزوجها من حسابها على تطبيق “إنستجرام” أثار الجدل حول حدوث الطلاق.

حذفا صورهما معاً

وقام الثنائي بحذف صورهما عبر حسابيهما على “إنستجرام”، واكتفى كلاهما بالترويج لأعماله الفنية فقط، فيما التزما الصمت حتى الآن تجاه هذه الأنباء، ولم ينفياها أو يؤكداها.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن انفصال النجمين المصريين، ففي بداية شهر تشرين الأول الماضي، ردَّ طارق صبري على حذف صوره من حساب “شيري” بالقول إن سبب ذلك كان نتيجة مشكلة في حسابها، معلقًا: “الله يِهدي إللي بيطلع شائعات”.

يُذكر أن شيري عادل تزوّجت من طارق صبري في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وقررا عقد القران في احتفال بسيط جمع الأسرتين.

مسلسل “الوصفة السحرية”

يواصل حالياً صناع مسلسل “الوصفة السحرية” تصويره تمهيداً لعرضه نهاية العام الجاري، على إحدى القنوت الفضائية.

العمل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية، خاصة العوائق والمشكلات التى تواجة المقبلين على الزواج حديثاً، والمشاكل التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج.

مسلسل “الوصفة السحرية” تدور أحداثه فى إطار 45 حلقة من بطولة شيرى عادل، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

الجدير ذكره أن شيري عادل يُعرض لها حالياً فيلم “عادل مش عادل”، وهو بطولة أحمد الفيشاوي ودينا، بالإضافة إلى فيلم “أصل الحكاية” مع خالد الصاوي وهالة فاخر وكريم عفيفي وعلاء مرسي.

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