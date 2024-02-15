"لا للإبادة الجماعية".. مغني راب تونسي يستفز الإسرائيليين في أشهر مهرجان موسيقي في إيطاليا

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض مهرجان سانريمو للموسيقى الإيطالية، وهو الحدث الترفيهي الأبرز في إيطاليا، لانتقادات واسعة بعد أن دعا مغني الراب التونسي غالي إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غـ زة عند ظهوره على المسرح.



ظهر مغني الراب الإيطالي التونسي المولد غالي في افتتاح مهرجان سانريمو الموسيقي مرتدياً الكوفية الفلسـ طينية مع عارض أزياء أجنبي يُدعى ريتش تشولينو.

شارك غالي في مهرجان سانريمو الشهير، الذي أقيم في الفترة من 6 إلى 10 شباط 2024، بأغنية بعنوان "كازا ميا" (وتعني "بيتي").

وقد تعرض غالي لانتقادات واسعة النطاق عندما شارك في نهائي يوم السبت، داعي إلى إنهاء الإبادة الجماعية.

وقال ألون بار، السفير الإسرائيلي في إيطاليا، إن المهرجان الأكثر شهرة على التلفزيون الإيطالي، الذي يختار المتنافسين الإيطاليين في مسابقة الأغنية الأوروبية، قد استُخدم "لنشر الكراهية والاستفزاز بطريقة سطحية وغير مسؤولة".

وأشار بار إلى أن المهرجان لم يظهر تضامنه مع عشرات الرهائن الإسرائيليين، وقال: "من المؤسف أن هذا لم يحدث".

وقالت نويمي دي سيغني، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية، لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إنها تشعر بخيبة أمل لعدم وجود منصة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حمـ اس: 'من حقهم الاستماع إلى الموسيقى والعودة إلى ديارهم.