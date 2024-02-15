غناء واستعراض وثنائيات للمرة الأولى| أجواء استثنائيةلـ علي الحجار في الحفل الأول من 100 سنة غنا

ياسر رشاد - القاهرة -

فى عيد الحب أطلقت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بالتعاون مع الفنان الكبير على الحجار أول عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا .

فعلى المسرح الكبير وتحت لافتة كامل العدد بدا النجم على الحجار رحلة المشروع الفنى 100 سنة غنا ، وباعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقا حالة المجتمع ومزاجه الفنى متناولا التحولات الاجتماعية والسياسية التي مرت بها مصر خلال عقود فى قالب ابداعى متكامل ضم الموسيقى والغناء ، التابلوهات الاستعراضية ، الاداء الدرامى ، الى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التى نالت اعجاب الحضور .

ومع فريق العمل الذى ضم المخرج عصام السيد ، الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ( اعداد ) ، الفنانين محمد عادل - يوسف اسماعيل - على كمالو ونجوم الاوبرا للموسيقى العربية احمد عفت ، نهاد فتحى ، اسماء كمال وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر سعى الحجار الى استثمار الانجازات المعاصرة في علوم التوزيع الموسيقى والخروج بالاعمال التراثية من شكل التخت الشرقى التقليدى الى افق رحب يتناسب مع الذوق الفنى للاجيال الجديدة واستعرض عدد من اعمال النهر الخالد كان منها موسيقى حياتى ، كان أجمل يوم ، إمتى الزمان ، خايف اقول اللي ف قلبى ، الدنيا ريشة ف هوا ، أهواك ، ياورد مين يشتريك ، آه لو تعرف ، شغلونى ، عاشق الروح ، يامسافر وحدك ، عشانك ياقمر ، حسدونى ، أغدآ ألقاك ، الفن أنا واد خطير ، ياقلبي ياخالى ، جفنه علم الغزل ، أصبح عندي الآن بندقية الى جانب اغنية كتبت خصيصا للمشروع وتحمل اسمه 100 سنة غنا .

جدير بالذكر ان العرض الاول من مشروع 100 سنة غنا صمم استعراضاته رجوى حامد ، الديكور محمد الغرباوى والاضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم .