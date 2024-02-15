علي الحجار|عرض أوبرالي خاص في افتتاح "100 سنة غنا"

ياسر رشاد - القاهرة - وسط أجواء استعراضية وموسيقية من نوع أوبرالي خاص، بدأت الليلة الأولى من 100 سنة غنا مع الفنان الكبير علي الحجار، وسط حضور كامل العدد على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

تفاعل الحضور مع العرض المميز وارتفعت الكفوف للتصفيق مع دخول علي الحجار واعتلاءه المسرح على أنغام أغنية “100 سنة غنا”

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى و الغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقي العربي والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.