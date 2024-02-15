انتعاشة فنية.. سلوي عثمان تشارك فى مسلسلين برمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تعيش الفنانة سلوي عثمان حالة من الانتعاش الفني، حيث تشارك فى مسلسلين رمضان المقبل 2024، اولهما مشاركتها في بطولة مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

حيث تقدم دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار شعبى.

ويستمر النجم مصطفى شعبان، فى تصوير مسلسله الجديد “المعلم” الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

وطرحت منصة watch it البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

مصطفى شعبان

ويجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار فى شادر السمك.

ويصور مصطفى شعبان وأسرة العمل عدة مشاهد مدينة الإنتاج الإعلامي، وسيواصل تصوير العمل في القاهرة تباعاً مع جدول التصوير .

قصة المعلم

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها

أبطال المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

آخر أعمال مصطفى شعبان

وكانت آخر أعمال النجم مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان قرر الإعلامي عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، تعيين الفنان مصطفى شعبان مستشارا للشؤون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد.

وأكد الإعلامي عمرو الليثي قائلًا: انضمام مصطفى شعبان للاتحاد إضافة هامة للاتحاد وللإعلام العربي والإسلامي.

من جانبه أبدي النجم مصطفى شعبان سعادته بانضمامه لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وكان حقق النجم مصطفى شعبان نجاحًا كبيرًا فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بابا المجال" مع سوسن بدر، رياض الخولي، نسرين أمين، باسم سمرة، جومانا مراد وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن النجم مصطفى شعبان يخوض ماراثون رمضان 2024 بمسلسل "المعلم" مع هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، إنتصار، أحمد بدير وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد الشواف ومن إخراج مرقس عادل.

كما تشارك سلوى عثمان في بطولة مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد،والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولة العمل كلا من أحمد زاهر، ناهد السباعي، ماجد المصري، نرمين الفقي.