فوز الفهد: الأموال ضرورية ولكن لن أقبل بالإهانة أو التضحية بكرامتي لأجلها -فيديو

كشفت الفاشنيستا الكويتية، فوز الفهد، عن وجهة نظرها فيما يتعلق بالأموال وأهميتها في فترات الأزمات. أكدت الفهد أن الأموال ضرورية لحل أي مشكلة قد تواجهها الشخص، ولكنها أشارت إلى أنها لن تقبل بالإهانة أو التضحية بكرامتها من أجل المال.

وجاءت تصريحات الفهد خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي. أكدت في الفيديو أنها لن تعيش مع أي شخص رغم عيوبه فقط بسبب وجود المال. وأضافت أنها لن تتفلسف عليه أو تتسامح معه بسبب ثراءه.

وأوضحت الفهد أنها تحترم نفسها وتهتم بكرامتها، ولن تقبل أن تتعرض للإهانة أو تعيش في ظروف غير مرضية من أجل المال. أكدت أنها لن تسكت على حساب أبنائها، وستسعى لتوفير حياة أفضل لهم.