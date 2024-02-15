كشفت الفاشنيستا الكويتية، فوز الفهد، عن وجهة نظرها فيما يتعلق بالأموال وأهميتها في فترات الأزمات. أكدت الفهد أن الأموال ضرورية لحل أي مشكلة قد تواجهها الشخص، ولكنها أشارت إلى أنها لن تقبل بالإهانة أو التضحية بكرامتها من أجل المال.
وجاءت تصريحات الفهد خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي. أكدت في الفيديو أنها لن تعيش مع أي شخص رغم عيوبه فقط بسبب وجود المال. وأضافت أنها لن تتفلسف عليه أو تتسامح معه بسبب ثراءه.
وأوضحت الفهد أنها تحترم نفسها وتهتم بكرامتها، ولن تقبل أن تتعرض للإهانة أو تعيش في ظروف غير مرضية من أجل المال. أكدت أنها لن تسكت على حساب أبنائها، وستسعى لتوفير حياة أفضل لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الفهد: الأموال ضرورية ولكن لن أقبل بالإهانة أو التضحية بكرامتي لأجلها -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.