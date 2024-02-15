بعد فوز"زهرة الصحراء" بالأقصر.. محمد اللامي:"سعيد بهذه الجائزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب الفنان الشاب محمد سمير اللامي، عن سعادته بفوز الفيلم الجزائري "زهرة الصحراء" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشر.

وأضاف اللامي، أن الجائزة تحمله الكثير على عاتقه كأحد صناع العمل في بذل الكثير لتقديم أعمال جيدة للجمهور قادرة على المشاركة بالمهرجانات الفنية.

وحصل الفيلم الجزائري "زهرة الصحراء" للمخرج أسامة بن حسين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

الفيلم تناول في إطار تخليد الذاكرة الوطنية والاحتفاء بستينية الاستقلال، التجارب النووية الفرنسية في منطقة رقان جنوب الجزائر ونواحيها، وما تعرّضت له من جرائم متتالية بدءاً من فبراير 1960، من دون الاكتراث بمصير الشعب الجزائري الذي كان يعيش في تلك المنطقة العامرة بالسكان.

وأقيم مساء اليوم الأربعاء حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ 13 هذا العام وسط حضور نخبة من نجوم وصناع السينما.

وجاء في على رأس الحضور رئيس المهرجان سيد فؤاد، المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة، إلى جانب الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنانة تيسير فهمي، الفنانة سحر رامي، الفنانة سلوى محمد على، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج مجدي أحمد على، المخرج محمد ياسني، المخرجة هالة خليل، المخرج الكبير خيري بشارة الذي حملت الدورة الـ13 اسمه تكريمًا لمسيرته الإخراجية.

وكان حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي أقيم يوم الجمعة 9 فبراير الماضي، شهد تكريم العديد من النجوم وصناع السينما لتميزهم ولمسيرتهم الفنية المليئة بالنجاحات وهم المخرج الكبير خيري بشارة، الفنان حسن الرداد، الفنانة إيمي سمير غانم، المنتج جابي خوري، وحرص عدد كبير من النجوم على حضور فعاليات حفل الافتتاح منهم الفنان صبري فواز، المخرج مجدي أحمد على، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان أحمد حاتم.