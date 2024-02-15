رمضان 2024.. إياد نصار يثير الغموض في البوستر التشويقي لمسلسل "صلة رحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "صلة رحم" البوستر الدعائي الأول، استعدادا لعرضه على شاشات التلفزيون في رمضان 2024.

وظهر في البوستر أبطال المسلسل الفنان إياد نصار الذي أثار حالة من الغموض بإطلالته، كما ظهر أيضا الفنانة يسرا اللوزي، والفنانة أسماء أبو اليزيد.

ويجسد إياد نصار، خلال أحداث مسلسل "صلة رحم" شخصية حسام ويعمل طبيب تخدير، ومتزوج من يسرا اللوزي التي تدعى ليلى، ويناقش العمل قضية تأجير الأرحام.

ويشارك ببطولة "صلة رحم" كلًا من الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة أسماء أبو اليزيد، الفنان علي الطيب، الفنانة دنيا ماهر، تأليف محمد هشام عبية، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، العمل تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.

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