تركي آل الشيخ: إنتاج فيلم عن قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم بطولة منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، إنتاج فيلم "الست" من بطولة منى زكي عن قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم.

وكشف تركي آل الشيخ تفاصيل الأعمال السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في المملكة العربية السعودية، خلال مؤتمر صحفي، أذيع عبر قناة mbc مصر.

كما أعلن رئيس هيئة الترفيه، عن تدشين صندوق big time، لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية والعربية، مؤكدا أنه سيحافظ بشكل واضح وصريح على الأسعار وعدم تواجد موجة غلاء في أسعار التنفيذ من خلال الصندوق، والسعي إلى رفع مستوى الإنتاج الفني وتحقيق ربحية المستثمرين في شركة big time.

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