تامر حسني متصدرا.. تركي آل الشيخ يكشف أرباح الأفلام المصرية في السينما السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تحقيق فيلمي "تاج" و "وقفة رجالة" أرباحا وأرقاما قياسية في المملكة العربية السعودية.

وقال تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي أذيع عبر قناة mbc مصر، مساء الأربعاء، إن فيلم "تاج" للفنان تامر حسني حقق بما يقارب مليار جنيه، ثم يأتي في المركز الثاني فيلم "وقفة رجالة" بطولة بيومي فؤاد على أكثر من 900 مليون جنيه.

وأوضح، أنه بناء على آخر إحصائية بالموسم الماضي، حقق فيلم "مستر إكس" للفنان أحمد فهمي أكثر من 550 مليون جنيه، بينما حقق فيلم الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد أكثر من 500 مليون جنيه.

وأضاف، أنه في الفترة الحالية يتم العمل على تعظيم هذه الأرباح، لافتًا إلى أن هيئة الترفية تحاول إرضاء الجمهور السعودي والعربي الفترة المقبلة.

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