تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل صندوق"Big Time" لرفع جودة المحتوى العربي للأفلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن صندوق استثماري باسم "Big Time" عبر بيان نشره على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "فيس بوك".

وتضمن البيان التالي: "أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA" عن إنشاء صندوق "Big Time" الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي".

واستكمل البيان": "وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في الصندوق كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركة صلة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، كما يهدف الصندوق في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية".

وانتهى البيان: "ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة معالي المستشار تركي آل الشيخ لجمهورية مصر العربية، والتي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين".

يذكر أن، تركي آل الشيخ أعلن مؤخرًا دعم عدد من الأعمال السينمائية برعاية "موسم الرياض" منها فيلم "ولاد رزق: القاضية" بـ 3 مليون دولار لرفع جودة الإنتاج ومشاهد التصوير، وتصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم في بوليفارد الرياض.