نانسي عجرم بدون مكياج ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة جذابة ارتدت خلالها فستان باللون الأحمر احتفالا بعيد الحب، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، صورة جديدة له أثناء تواجده بدولة الكويت، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر برفقة ابنها "تميم"، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بملامح رقيقة.

مريم الخشت

نشرت الفنانة مريم الخشت، صورة لها من داخل سيارتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بدون مكياج.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بفستان أحمر قصير بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها، صورة لها برفقة زوجها بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "عيد حب سعيد، كل اللي بتمناه ربنا يخلينا لبعض، وبحبك أوي".

مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر، صورة جديدة لها بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".