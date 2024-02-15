هكذا احتفلت شريهان بعيد الحب.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة شريهان، على طريقتها بعيد الحب، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X".

وظهرت "شريهان" وهي تخضع لجلسة تصوير بمناسبة الفلانتين وارتدت فستان أحمر خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل عيد حب وانتي منورة الدنيا يا جميلة، الأيقونة الزمن كله وكل الأوقات، ملكة الحب والسلام".

وكشفت "شريهان" مؤخرًا عن زيارتها للمتحف المصري الكبير، حيث نشرت صور من الزيارة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت وهي تتجول بالمتحف والتقطت العديد من الصور التذكارية وعلقت: "أمسية لا تنسى بالمتحف المصري الكبير".

يذكر أن آخر أعمال شريهان كان العرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

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