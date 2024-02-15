شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون دولار عالميا فى 12 يوم لفيلم Argylle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Argylle إلى 60 مليونا و265 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 2 فبراير الجارى، العمل الذى وصلت مدته إلى ساعتين و19 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures International.



Argylle

وانقسمت إيرادات فيلم Argylle بين 29 مليونا و 148 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 31 مليونا و117 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Argylle حول إيلي كونواي، روائية تجسس منطوية نادرًا ما تغادر منزلها، ولكنها تنجذب إلى عالم التجسس الحقيقي عندما تقترب مؤامرات كتبها من أنشطة نقابة سرية شريرة، عندما يظهر الجاسوس آيدن لإنقاذها كما يقول من الاختطاف أو القتل أو كليهما، تنغمس إيلي وقطتها المحبوبة ألفي في عالم سري حيث لا شيء ولا أحد على ما يبدو.

فيلم Argylle من بطولة هنري كافيل، دانيال سينج، دوا ليبا، أريانا ديبوز، ريتشارد إي جرانت، جون سينا، برايس دالاس هوارد، جيسون فوكس، توماس باريديس.