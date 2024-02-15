شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطوخي وآيات فاروق في احتفالية "ليلة طرب" اليوم بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب محمد الطوخي احتفالية عيد الحب، اليوم الخميس تحت عنوان "ليلة طرب"، علي خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية، في تمام الساعة 8 مساءً، ضمن برنامج حفلات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتشاركه الحفل مطربة دار الأوبرا آيات فاروق.



محمد الطوخي

ومن المقرر أن يقدم "الطوخي" مجموعة كبيرة من أجمل الأغنيات الخاصة به، بالإضافة إلي باقة من أغانى كبار المطربين، وهي: إمتي الزمان، ومدام تحب بتنكر ليه، وابعد يا حب ، وما انحرمش العمر، وكل ده كان ليه ، وأنا في انتظارك، ويا واحشني رد عليا ، ومن غير ليه، وغنيلي ، وعاليادي، وعيون القلب، وحمال الأسية، وخليك هنا، ويا اهل المحبة، وقلبي بيقولي كلام، والحلوه داير شباكها، وأرق ما شافت عيني، ونجم الحفلة .



آيات فاروق

وقال المطرب محمد الطوخي، إن عيد الحب مناسبة عظيم للتعبير عن مشاعرنا عبر الغناء والطرب، لذلك أهدي هذا الحفل لجمهور الأوبرا "السميعة" وعشاق الفن الذين يحبون الموسيقي الشرقية الأصيلة.

وأوضح "الطوخي" أن اطلاق عنوان "ليلة طرب" علي الحفل مقصود، قائلًا: "اسميناها ليلة طرب للإشارة إلي أننا سنبحر في عالم الطرب دون تصنيف، فقد تعارف علي أن مطربي الأوبرا يغنون للمطربين الرجال، بينما في حفلاتي الخاصة أفضل آداء أغاني لكوكب الشرق ووردة، كما أنني سأغني كل الألوان بداية من سيد درويش وعبد الورهاب وام كلثوم، ونهاية بأعمالي الغنائية الخاصة.

وكان الطوخي قد أحيا في سبتمبر الماضي حفلا تحت عنوان "سهرة مع العندليب" على المسرح الكبير بدار الأوبرا، قدم خلاله مجموعة من أروع أغنيات الفنان الكبير عبدالحليم حافظ .