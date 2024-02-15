شاركت الإعلامية لجين عمران متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق احتفالها بعيد الحب داخل منزلها.

وظهرت لجين في الفيديو وهي تُجهز للاحتفال بحديقة منزلها، مرتديةً فستانًا أحمر وقصة شعر رقيقة وبسيطة، مع بعض الإكسسوارات.

وعلقت لجين على الفيديو قائلة: “أحب أحتفل بالحب، رغم أنه موجود كل يوم، لكن أحب أجمع صحباتي واللي جايين من برا ومن دبي، أدللهم وأعملهم كتير أشياء حلوة.”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد هكذا احتفلت لجين عمران بعيد الحب في منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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