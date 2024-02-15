أهرامات الجيزة بالإعلان الرسمي لفيلم الأكشن "Godzilla X Kong:The New Empire"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "Warner Bros" الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الأكشن والمغامرات "Godzilla X Kong: The New Empire" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ترويجًا واستعدادًا لطرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 29 مارس المقبل.

وأظهر الإعلان صراع جديد ما بين الغوريلا العملاقة "كونج" و"جودزيلا" ولكن هذه المرة على غير عادة يتعاونان سويًا لمواجهة خطر يهدد بقائهما، حيث بدأ الإعلان بخروج "كونج" من باطن الأرض أمام سفح أهرامات الجيزة، كما تخلل الإعلان العديد من المفاجئات وظهور العديد من الكائنات الأسطورية، ويحقق الإعلان نسب مشاهدة مرتفعة حيث يقترب الإعلان من تخطى المليون مشاهدة خلال ساعة فقط من طرحه وسط توقعات بتحقيق المزيد من المشاهدات خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن، الفيلم يعد بمثابة الجزء الثاني لفيلم "Godzilla vs Kong" عام 2021 والذي شهد صراعًا ما بين "كونج وجودزيلا" وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا سواء بدور العرض الأمريكي والعالمي بإيرادات عالمية بلغت 470 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 200 مليون، مما دعي شركة "Warner Bros." استغلال هذا النجاح ومواصلة إنتاج عدد من الأعمال السينمائية.