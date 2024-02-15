شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. عفاف شعيب والدة حسن الرداد في "محارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة الكبيرة عفاف شعيب الموسم الرمضاني المقبل 2024، من خلال مشاركتها في مسلسل "محارب"، إذ تجسد دور والدة حسن الرداد خلال الأحداث، وتبرز الأحداث تطور العلاقة بينهما.

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

وكانت آخر أعمال عفاف شعيب في الدراما مشاركتها في حكايات من مسلسل "زي القمر" الجزء الثاني والذي عرض عام 2021، وقبلها من خلال مشاركتها مع الفنان أحمد صلاح حسني في مسلسل "ختم النمر" عام 2020.