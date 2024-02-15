ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية "صبرا" للفنان الشامي نجاحاً لافتاً ونسب مشاهدة عالية على يوتيوب، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، إذ إن العديد من المتابعين يتداولونها حالياً.
موقع "الفن" تواجد في كواليس التصوير، وأجرينا لقاءً مع الشامي، تحدثنا فيه عن تفاصيل الأغنية، كما أجرينا لقاءً مع مخرج الكليب حسان رحايل، والموزع الموسيقي فؤاد جنيد.
ويقول مطلع أغنية "صبرا":
"يا جميل الروح ياملفت يا زهر خدين
لو تعرف كيف بشوفك انا من وشي خدلك عين
ما تغلى روحي ابد يسواني كحل العين
يا حضن وشعب وبلد وانا حرب ودين".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- "الفن" في كواليس تصوير "صبرا" للشامي.. وهذا ما كشفه لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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