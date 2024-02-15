ميرنا وليد - بيروت - يتم حالياً عرض مسلسل "فوق السطور"، من بطولة الممثلة الأردنية صبا مبارك، وهو مقتبس من المسلسل الكوري "Misty".

ويحكي المسلسل قصة المذيعة المصرية هند سالم، وعن حياتها المليئة بالنجاحات والإستقرار، ليتضح مع الوقت وجود جوانب خفية مليئة بالكتمان، وتتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد هند سالم نفسها مضطرة لمواجهة ماضٍ، اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف، لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب، بل زواجها أيضاً.

وعن هذه الشخصية، قالت صبا مبارك: "أجسد شخصية المذيعة التلفزيونية هند سالم، التي تقدم حلقات إجتماعية وإنسانية جذابة ومثيرة في الوقت ذاته بعنوان (بين السطور)، وتتقاطع معها الأحداث، وتجعلها شريكة في الوقائع، وليس مجرد متابعة. العمل يغوص في أعماق النفس البشرية ومكنوناتها، ويقدمنا بصورة طبيعية كبشر خطائين، نصيب وننجح ونفشل ونعيش المراحل الحياتية المختلفة بحلوها مرها".

ويشارك في بطولة "بين السطور" الممثلون أحمد فهمي، ناردين فرج، وسلمى أبو ضيف، وعلي الطيب، ووليد فواز، وباسل الزارو، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتبس من قصة كورية ويروي جوانب مظلمة من حياة مذيعة ناجحة.. تعرفوا إلى تفاصيل مسلسل "بين السطور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.