بعد سجن طليقته دنيا بطمة.. محمد الترك يتحرك قضائياً فهل يأخذ منها طفلتيهما؟

ميرنا وليد - بيروت - أكد المنتج البحريني محمد الترك، طليق الفنانة المغربية دنيا بطمة، في بث مباشر على صفحته، أنه أوكل القضية الى ثلاثة محامين بشأن مصير ابنتيه غزل وليلي روز، بعد سجن والدتهما دنيا بطمة التي كانت تربيهما، وقال: "لن أتحدث أكثر في ما يخص عائلتي ومسألة مطالبتي أو عدم مطالبتي بحضانة ابنتيّ، فهذا أمر يعنيني ولا أحد غيري يهمه الأمر".



وكان قد أكد محامٍ أن حضانة الطفلتين ستحددها السلطة التقديرية للقضاء، بعد إطلاعها على ظروف حياة الطفلتين مع عائلة دنيا بطمة، وإذا كانت والدة الفنانة قادرة على رعايتهما في غياب أمهما، وبالتالي الرأي القانوني يعطي نسبة 50 % لإمكانية إسقاط الحضانة عن دنيا بطمة.