بعد طول انتظار.. "Marvel" تكشف عن موعد طرح فيلم الأبطال الخارقين "The Fantastic Four"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "Marvel" المختصة بإنتاج أفلام الأبطال الخارقين عن بوستر تشويقي لفيلم "The Fantastic Four" إلى جانب فريق العمل بعد طول انتظار والعديد من التكهنات خلال الفترة الماضية.

ونشرت "Marvel" بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "مارفل استوديوز فانتاستيك فور في السينمات 25 يوليو 2025"، كما أعلنت رسميًا عن أبطال الفيلم وهم بيدرو باسكال في شخصية دكتور ريد ريتشاردز، فانيسا كيربي في دور سو ستورم، جوزيف كوين في دور جوني ستورم، وأخيرًا إيبون موس باتراش في دور بن جريم.

فيلم "The Fantastic Four" هو إعادة إنتاج لسلسلة أفلام تحمل نفس الأسم طرحت عام 2015 وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وإيرادات عالمية تخطت الـ 300 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون دولار، كما أعيد إنتاجها مرة أخرى عام 2015 بأبطال جدد ولاقت هذه النسخة فشلًا ذريعًا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي بإيرادات هزيلة بلغت 167 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 120 مليون كما حازت هذه النسخة على تقييمات سيئة من قبل موقع "IMDB" بمتوسط 4.3/10 وهي الأسوأ منذ بدء إنتاج السلسلة.

يذكر أن، مارفل طرحت مؤخرًا الإعلان التشويقي لفيلم الأبطال الخارقين المنتظر "Deadpool 3" الذي يشارك ببطولته النجم الكندي ريان رينولدز والنجم الأسترالي هيو جاكمان، والمقرر عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم 26 يوليو المقبل.