انطلاق عرض "أنف وثلاث عيون" في سينمات تونس والمغرب وإطلاق اغنية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرحت شركة لاجوني Lagoonie Film Production بالتعاون مع شركة Rise Studio فيلم "أنف وثلاث عيون" للجمهور في تونس والمغرب الأربعاء 14 فبراير، يوم عيد الحب في دور العرض السينمائية، وهذا بالتزامن مع طرح الأغنية الرومانسية للفيلم "بيني وبينك إيه" للعندليب عبدالحليم حافظ، وبأداء لـ سلمى أبو ضيف.

يأتي هذا بعد أن شهد فيلم "أنف وثلاث عيون" عرضاً خاصاً بتونس بحضور السفير المصري إيهاب فهمي، والنجم ظافر العابدين ومخرج الفيلم أمير رمسيس ومنتجته شاهيناز العقاد، وكذلك بعد أن شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة، وبالتزامن مع انطلاقه بدور العرض السينمائية بالدول العربية ودول الخليج.

ويضم فيلم "أنف وثلاث عيون" مجموعة من النجوم، أبرزهم: ظافر العابدين وصبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

والفيلم معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio،

وتدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.