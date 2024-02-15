شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة14.. وفاة والدة صبا مبارك ووليد فواز يطلب العمل بمكتب فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانون صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء ، الذى يعرض على قناة on، أحداثا مختلفة حيث واصل المقدم علاء- على الطيب التحقيق مع ملك شهاب - سلمى أبو ضيف، لتعترف بعلاقتها بجيمى اندرسون - محمد علاء ولكنها اكدت انها على خلاف معه كما اعترفت ملك ان هدى - ناردين فرج زوحة محمد علاء استدعتها وسألتها عن علاقتها بزوجها ولكنها اكدت انه تهجم عليها.

كما شهدت الأحداث خروج وليد فواز من السجن بعد سنوات ليذهب إلى مكتب حاتم عز الدين - أحمد فهمى ليطلب العمل معه فى مكتب المحاماة ليتفاجئ فهمى بذلك الطلب، ليرد علي وليد فواز انه سيبحث فى الأمر.

وأثناء تقديم حلقة نارية لهند سالم - صبا مبارك ببرنامجها بين السطور، يأتى لها إتصال أن والدتها توفت بأزمة قلبية، لتواصل تقديم الحلقة بعد الفاصل الاعلانى ولم تقدر على إنهاء الحلقة، مما يوضح إنها مستعدة لاخفاء اى شئ مقابل عملها كمذيعة والحفاظ عليه.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين