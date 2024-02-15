شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان على خليفة.. أبرز أعماله الرجل والحصان وآخرها أبو العروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منير مكرم عن وفاة الفنان على خليفة، من خلال حسابه على موقعه عبر فيس بوك عبر بوست كتب فيه : "وداعا الفنان علي خليفه الأستاذ والمعلم الدوام لله الصلاة مسجد الرحمن الرحيم".



منير مكرم على فيس بوك

جدير بالذكر أن الفنان علي خليفة هو ممثل ومخرج مصرى، .. وقد بدأ نشاطه الفنى فى الثمانينيات من القرن الماضى، كما أدى أدوارا صغيرة فى السينما والتليفزيون، ومن المسلسلات التى عمل بها "الرجل والحصان و"شرف فتح الباب"، وعمل مخرج منفذ لمسلسل "الخروج من المأزق"" عام 1996.