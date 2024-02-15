الفنان "علي خليفة" في ذمة الله

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان منير مكرم، عن وفاة الفنان علي خليفة، دون الكشف عن أسبابها، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب منير مكرم، منشورًا عبر حسابه، قائلًا: "وداعًا الفنان علي خليفة الأستاذ والمعلم الدوام لله.. الصلاة مسجد الرحمن الرحيم، ويشار إلى أن من المقرر تشييع الجنازة ظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم.

من هو الفنان علي خليفة؟

يذكر أن علي خليفة، هو ممثل ومخرج مصرى بدأ نشاطه الفنى فى الثمانينيات وأدى أدوارًا صغيرة فى السينما والتليفزيون، ومن المسلسلات التى عمل بها “الرجل والحصان” و"شرف فتح الباب"، وعمل مخرجًا منفذًا لمسلسل الخروج من المأزق عام 1996.