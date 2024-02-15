صبا الرافعي تطرح أغنية "خطر حبك" على اليوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة صبا الرافعي أغنيتها الجديدة “خطر حبك” عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية من كلمتها وألحان وتوزيع خالد نبيل.



في الوقت نفسه خضعت صبا لجلسة تصوير بعدسة خالد فضة خصيصًا من أجل الأغنية.

صبا الرافعي

على صعيد آخر، عبرت الفنانة صبا الرافعي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي يحققه مسلسلها الجديد وبينا ميعاد الجزء الثاني، والذي يتواصل عرضه عبر منصة watch it. ومجموعة قنوات Dmc، ويحصد إشادات كبيرة من الجماهير والنقاد.



وتلعب فيه صبا دور دينا وهي مهندسة ديكور ويعتبر. دورها ظهور خاص سيقلب أحداث العمل ويفجر مفاجأة كبيرة ضمنها.

صبا الرافعي



المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج ابراهيم حمودة ويلعب بطولته النجوم صبري فواز وشيرين رضا وبسمة احمد ومدحت صالح والكثير من النجوم.



يذكر أن صبا الرافعي ممثلة ومخرجة درست الإخراج في أكاديمية المخرج الراحل رأفت الميهي، وقدمت فيلما قصيرا من إخراجها بعنوان الرحلة حصد الكثير من الحوائز وصورته في أسوان.

صبا الرافعي



وقدمت كممثلة الكثير من الأدوار منها نصيبي وقسمتك ٢ و٣ وكارمن ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير واجازة مفتوحة وشارع ٩ وملف سري ورانيا وسكينة واولاد ناس والضاحك الباكي.