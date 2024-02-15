فن ومشاهير

نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في ساحة المنارة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفله الغنائي المقام في أرينا مركز المنارة، بالتجمع الخامس، مساء الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير

الشركة المنظمة، كشفت عن نفاذ جميع تذاكر الحفل، بعد طرحها عبر إحدى المنصات، وتراوحت بين 550 و 1250 جنيه.

النجم عمرو دياب، قدم مجموعة من أغاني ألبوم "مكانك"، في الحفل الذي أقيم في جدة، يوم 9 فبراير .

يذكر أن النجم عمرو دياب، تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر منصة اتنغامي، بعد طرح ألبوم "مكانك"، الذي يضم 12 اغنية، منهم "واخدين راحتهم"، و "معرفش حد بالأسم ده"، و "سلامك واصلني"، و "بيوحشنا"، و " ظبط مودها"، و "المعنويات مرتفعة"، و " مبتغيبشي" ،و " يا قمر"، و"الكلام ليك".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا