نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في ساحة المنارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفله الغنائي المقام في أرينا مركز المنارة، بالتجمع الخامس، مساء الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير

الشركة المنظمة، كشفت عن نفاذ جميع تذاكر الحفل، بعد طرحها عبر إحدى المنصات، وتراوحت بين 550 و 1250 جنيه.

النجم عمرو دياب، قدم مجموعة من أغاني ألبوم "مكانك"، في الحفل الذي أقيم في جدة، يوم 9 فبراير .

يذكر أن النجم عمرو دياب، تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر منصة اتنغامي، بعد طرح ألبوم "مكانك"، الذي يضم 12 اغنية، منهم "واخدين راحتهم"، و "معرفش حد بالأسم ده"، و "سلامك واصلني"، و "بيوحشنا"، و " ظبط مودها"، و "المعنويات مرتفعة"، و " مبتغيبشي" ،و " يا قمر"، و"الكلام ليك".