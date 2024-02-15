نجم Dubai Bling إبراهيم الصمدي يثير الجدل بطريقة ممارسته التمارين الرياضية

ميرنا وليد - بيروت - نشر نجم سلسلة Dubai Bling رجل الأعمال إبراهيم الصمدي، فيديو ظهر فيه وهو يمارس التمارين الرياضية في النادي، وإعتبر البعض أن طريقة تصويره خلال ممارسته بعض الحركات أثارت الجدل، ما عرضه لبعض الإنتقادات من قبل المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
إبراهيم الصمدي رجل أعمال ناجح، عرف شهرة كبيرة بمشاركته في Dubai Bling بموسميه الأول والثاني، ومن المتوقع أن يكون متواجداً في الموسم الثالث أيضاً.
يذكر أن إبراهيم الصمدي كان قد أعلن زواجه من شابة من خارج الوسط الفني، وفضل إبقاء هويتها ووجهها بعيدين عن الأضواء.
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