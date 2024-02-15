الوسط الفني يفجع بوفاة مثل مصري شهير

ميرنا وليد - بيروت - رحل عن علمنا الممثل المصري علي خليفة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأعلن الممثل المصري وعضو نقابة المهن التمثيلية منير مكرم، وفاة زميله علي عبر حسابه الرسمي.

ونعى منير زميله علي قائلاً: "وداعا الفنان علي خليفة، الأستاذ والمعلم، الدوام لله، الصلاة في مسجد الرحمن الرحيم".

وكشف منير مكرم عبر حسابه الرسمي، عن موعد تشييع جنازة الممثل المصري، وأعلن أنه سيتم تشييعه اليوم .

يذكر أن علي خليفة كان قد بدأ مشواره الفني مع ثمانينيات القرن الماضي، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها: "الدنيا وردة بيضا، ولا يزال الحب مستمرا، العيش والملح، رجل طموح، شرف فتح الباب".

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