بالصور- لن تصدقوا سعر حقيبة يد روان بن حسين المرتفع جداً.. وأناقتها تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين الجمهور بإطلالتها الجديدة، وظهرت بلوك رائع، إرتدت فيه توب باللون الأسود، وسروالاً واسعاً باللونين الأصفر والأسود ذات تصميم مميز، وسترة رسمية بنفس اللونين والتصميم، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.



وحملت روان حقيبة يد من دار أزياء Hermès الشهيرة، يصل سعرها إلى 36,500 دولار أميركي.

وكانت نشرت روان بن حسين مقطع فيديو، ظهرت فيه في ملعب التينس أثناء ممارستها الرياضة، وهي ترتدي كروب توب ضيقاً باللون الزهري، وسروالاً ضيقاً بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل ذيل حصان، وعلقت على المنشور بالقول: "النهايات يعني بدايات جديده … نسخة أسعد، نسخة أقوى، والنسخة الأفضل فقط، هالسنه انا مو بس انتهيت من الناس والقصص السلبية في حياتي، انتهيت من نسختي القديمة … روان الجديدة بأفضل وأقوى حلّه".



