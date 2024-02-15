‎حفل الإخوة أبو شعر في مكتبة الإسكندرية.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي حفل الإنشاد الصوفي للإخوة أبو شعر في تمام السابعة مساء الجمعة 16 فبراير بالمسرح الكبير بمبنى مؤتمرات المكتبة.

تعد فرقة الإخوة أبو شعر من أكبر فرق الإنشاد في العالم العربي والإسلامي؛ وتتكون من ستة أشقاء من عائلة دمشقية عريقة، تقدم الإنشاد الدمشقي الجامع بين الأصالة والمعاصرة.

معلومات عن فرقة الإخوة أبو شعر

فرقة "الإخوة أبو شعر" تأسست عام 1983 في سوريا، بهدف تقديم الإنشاد الديني الإسلامي، وتعد من أهم الفرق السورية التي أثبتت وجودها في مصر خلال الفترة الأخيرة في تقديم هذا اللون من الفن.

وتتكون الفرقة من 6 أشقاء ووالدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعى، الذى كان منشداً لبعض العلماء الكبار فى دمشق، وكان عالما بالأنغام فى شبابه.