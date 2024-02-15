شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تروج لمسلسل "مسار إجبارى" وتطرح بوستر لكل بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الرقمية لبوسترات مسلسل "مسار إجبارى" بطولة أحمد داش وعصام عمر، حيث تراهن الشركة المتحدة على النجوم الشباب في دراما رمضان المقبل، وطرحت المنصة البوسترات لابطال العمل حي ثتصدر كل بطل بوستر بمفرده ، وتصدر كلا من أحمد داش، عصام عمر، بسمة، صابرين، رشدى الشامى، نور محمود، مى الغيطى، جورى بكر، ياسمينا العبد، محسن منصور، وأخرون، المسلسل من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، إخراج نادين خان.

مسلسل "مسار إجبارى" يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.



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